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حوادث

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن كاوتش في المنوفية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:53 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
مروة فاضل
قال اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، انه تم الدفع بنحو 10 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالمحافظة للسيطرة على حريق مخزن كاوتش بمنطقة المصنع بمدينة شبين الكوم.

وأكد ان المحاولات مكثفة لمنع امتداد الحريق الى جانب العمارات السكنية ويتم حصر ألسنة اللهب داخل المخزن، موضحا ان الاطفاء سيأخذ ساعات كثيرة بسبب الاشتعال السريع لاطارات السيارات.

وأضاف ان مخزن الكاوتش احترق بالكامل وغطت الادخنة سماء المدينة وسط تواجد امني مكثف وفرض حالة الطوارئ بالمحافظة لمحاولة السيطرة علي الحريق دون وجود اصابات بين المواطنين.

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