مدرب تونس يستدعى البدري بدلا من الشعلاني أمام النيجر

استدعى فوزي البنزرتي، المدير الفني لمنتخب تونس اللاعب أنيس البدري، بديلا لزميله غيلان الشعلالي لخوض مباراة النيجر في المباراة المقرر إقامتها فى إطار الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون 2019.



وكان "الشعلالي" تعرض للطرد أمام النيجر إثر حصوله على انذارين في اللقاء الذي انتهى لصالح نسور قرطاج بهدف دون رد في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.



يذكر أن منتخب تونس يتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط من فوز في ثلاث مباريات أمام منتخب مصر وسوازيلاند والنيجر.