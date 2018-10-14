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أخبار البلد

مصر تعلن مساندتها للمملكة العربية السعودية.. وتحذر من تسييس قضية جمال خاشقجي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:42 م
صدى البلد
محمد وديع
صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكر أن مصر تؤكد أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف، مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافًا.

وحذرت مصر من محاولة استغلال هذه القضية سياسيًا إزاء المملكة العربية السعودية بناءً على اتهامات مُرسَلة، كما أكدت مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث.

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