مدرب إنجلترا يتعلم من درس ويمبلي

أكد جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، أن "مواجهة المنتخب الإسباني على ملعبه أحد أصعب الاختبارات في عالم كرة القدم"، في إشارة إلى مواجهة المنتخبين غدا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب (بينتو فيامارين).



وقال المدرب في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء، إن بداية المباراة الأولى بين المنتخبين في هذه البطولة - والتي كانت في سبتمبر الماضي على ملعب (ويمبلي) وانتهت بفوز "لاروخا" بهدفين لواحد - "كلفته" فقدان السيطرة على الخصم، ولكن باستمرار أحداث اللعب استعاد الفريق زمام الأمور وتأقلم بشكل جيد، وهذا ما سيحاول فعله في مباراة الغد منذ البداية.



وأشاد ساوثجيت بالمنتخب الإسباني، وقال إن لويس إنريكي، مدرب "لاروخا"، هو "مدرب كبير" مشيرا إلى الفريق بات مختلفا من الناحية التكتيكية وأكثر حسما في الجانب الهجومي.



وحول خطته لمباراة الغد - إذا ما كان سيبدأ بـ 3 أم 4 مدافعين - أكد ساوثجيت أن "الأهم هو أن تمتلك خيارات مختلفة" لأن المنتخب الإسباني "بارع تكتيكيا" أمام الفرق التي لا يمكنها الدفاع طوال الـ90 دقيقة.



وأضاف مدرب "الأسود الثلاثة": "علينا أن نتحلى بشجاعة كبيرة في مباراة الغد وأن نتسيد اللقاء"، وأشار إلى أن جو جوميز (مدافع ليفربول) هو من سيشارك أساسيا بدلا من اللاعب الغائب للإيقاف جون ستونز.