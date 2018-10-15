أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن اسم البرنامج الذي سيقدمه عبر فضائية "الحياة" قائلا: البرنامج اسمه "قهوة أشرف".



وأوضح "عبد الباقى" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"،فكرة البرنامج قائمة على نشر الفكر الإيجابي من خلال عمل عدة لقاءات واستضافات لشباب نفذوا مشاريع جديدة واستحدثوا أفكارا جديدة.



ومازح "عبد الباقي" الإعلامي خالد بكر والإعلامية لبنى عسل مقدمي برنامج "الحياة اليوم" قائلا: "هي فيها مشاريب قهوة وزبادي خلاط".