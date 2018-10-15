هيلاري كلينتون: بيل كان محقا لأنه لم يستقل بسبب مونيكا

قالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وزوجة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، إن الأخير كان محقًا لرفضه الاستقالة بسبب فضيحته الشهيرة مع مونكيا لوينسكي، عام 1998، مشيرةً إلى أن هذا الأمر ليس استغلالًا لنفوذه.



وأضافت كلينتون في حوار مع شبكة "سي.بي.إس نيوز" الأمريكية، أمس الأحد: "بالطبع بيل كان محقًا لأنه لم يستقيل من منصبه بسبب هذا الأمر، إنه لم يستغل نفوذه، كما أن مونيكا كانت بالغة في هذا الوقت وليست طفلة صغيرة".



ومونكيا لوينسكي كانت متدربة في البيت الأبيض في منتصف التسعينيات، وتسلطت عليها أضواء الإعلام والسياسة عندما تورطت في فضيحتها الجنسية مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون فيما سمي بفضيحة مونيكا.



وأجريت تحقيقات إضافية وأدت إلى اتهام كلينتون بالحنث باليمين وسحب الثقة عن الرئيس كلينتون في عام 1998 من قبل مجلس النواب وتبرئته فيما بعد من جميع الاتهامات الاتهام بشهادة الزور وعرقلة سير العدالة في محاكمة أقامها مجلس الشيوخ واستمرت 21 يوما.



وتم احتجاز الرئيس الأسبق بتهمة ازدراء المحكمة من قبل القاضي سوزان ويبر رايت لإعطائه شهادة مضللة في قضية بولا جونز بخصوص لوينسكي، كما تم تغريمه بمبلغ 90,000 دولار، وتم تعليق رخصته القانونية في أركنساس لمدة خمس سنوات؛ وبعد ذلك بوقت قصير، تم شطبه من منعه من عرض القضايا أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.