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فن

نضال الشافعي: لم يعرض علي مسلسل احنا الصعايدة لكي أعتذر عنه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:36 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أكد الفنان نضال الشافعي، أن ما تردد على أحد المواقع بشأن أنه عرض عليه المشاركة في بطولة مسلسل أحمد السقا للسباق الرمضاني 2019 " إحنا الصعايدة"، كاسم مؤقت غير صحيح وأن ما تردد بالتبعية عن اعتذاره ايضا غير صحيح نهائيا لأن العمل لم يعرض عليه من الأساس.

وأشار إلى أن العمل مع اخي وصديقي العزيز أحمد السقا، شيء ممتع للغاية وأتمنى له النجاح والتوفيق، من قلبي وأيضا المخرج الرائع الموهوب محمد سامي يثق في أنه سيقدم شيء جديد وبديع كعادته بتفجير طاقات وامكانيات جديدة لدى كل أبطال العمل اتمنى لهم التوفيق.

يذكر أن مسلسل السقا لم يتعاقد عليه حتى الان الا الفنانه مي عمر وجار باقي التعاقدات من تأليف ايمن سلامة وإخراج محمد سامي.

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