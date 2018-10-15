التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لـ تامر حسنى

كشفت حساب منسوب للفنان تامر حسنى عبر انستجرام التفاصيل الخاصة بمرضه فى الأحبال الصوتية والتى تعرض لها منذ أيام، ونقل على أثرها إلى مستشفى مدينة السادس من أكتوبر وطالبه الطبيب المعالج بضرورة السفر إلى أمريكا من أجل الاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة السبب وراء هذا المرض.



وأظهر الحساب أن تامر حسنى الذى يتم علاجه حاليا فى أمريكا تعرض إلى التهاب حاد فى الأحبال الصوتية مع ارتجاع فى المريء ومن المقرر أن يستمر علاجه لمدة ثلاثة أسابيع.



وطالبه الطبيب المعالج بضرورة الراحة السلبية وعدم الكلام نهائيا لهذه الفترة من جال استقرار الحالة ويفضل أن يستخدم الإشارات والإيماءات حتى لا يعرض نفسه إلى الإجهاد مرة أخرى.



ويصطحب تامر حسنى زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل فى رحلة العلاج خاصة أنها تنتظر مولودها الجديد.



يذكر أن تامر حسنى تعرض من قبل إلى أزمة فى الأحبال الصوتية من قبل فى احدى الحفلات التى كان يحيها وتكررت الحالة عند تسجيله حلقة مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة".