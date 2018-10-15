ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لـ تامر حسنى

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشفت حساب منسوب للفنان تامر حسنى عبر انستجرام التفاصيل الخاصة بمرضه فى الأحبال الصوتية والتى تعرض لها منذ أيام، ونقل على أثرها إلى مستشفى مدينة السادس من أكتوبر وطالبه الطبيب المعالج بضرورة السفر إلى أمريكا من أجل الاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة السبب وراء هذا المرض.

وأظهر الحساب أن تامر حسنى الذى يتم علاجه حاليا فى أمريكا تعرض إلى التهاب حاد فى الأحبال الصوتية مع ارتجاع فى المريء ومن المقرر أن يستمر علاجه لمدة ثلاثة أسابيع.

وطالبه الطبيب المعالج بضرورة الراحة السلبية وعدم الكلام نهائيا لهذه الفترة من جال استقرار الحالة ويفضل أن يستخدم الإشارات والإيماءات حتى لا يعرض نفسه إلى الإجهاد مرة أخرى.

ويصطحب تامر حسنى زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل فى رحلة العلاج خاصة أنها تنتظر مولودها الجديد.

يذكر أن تامر حسنى تعرض من قبل إلى أزمة فى الأحبال الصوتية من قبل فى احدى الحفلات التى كان يحيها وتكررت الحالة عند تسجيله حلقة مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة".
التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لـ تامر حسنى

ترشيحاتنا

قرار جديد من محمد صلاح تجاه إصابته فى مباراة مصر وسوازيلاند

آيتن عامر تخسر وزنها بعد الولادة بهذه الطريقة: الدايت للجدعان

بوتين يصدر مرسوما بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع مصر

تركيا تعلن تفتيشها للقنصلية السعودية في اسطنبول بعد ظهر اليوم

نقابة الأطباء ترد على قرار الصحة بإعلان التسعيرة ومنح المريض إيصالا

ترامب : قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي

ليفربول يحسم عودة محمد صلاح للمشاركة في المباريات

صورة صادمة لكيم كارداشيان في مرحلة المراهقة

جلسه عاصفة لمحمد يوسف مع لاعبي الأهلي

رسميا.. تأجيل مباراة المصري والجزيرة في كأس مصر

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

ابنة ميجان والأمير هاري محرومة من الألقاب الملكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

تيسيرا على الطلاب.. محافظ أسوان يدشن 7 أتوبيسات نقل داخلي .. فيديو وصور

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

فيديو

صادق عبد العال يوضح الخطأ الذي تقع فيه وزارات الصحة بالعالم..فيديو
أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في روسيا.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا.. ونساء الروهينجا يتحدثن عن جرائم اغتصابهن ببورما.. فيديو
بسام راضي: العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وممتدة
شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟