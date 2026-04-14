القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: استجابة فورية لتوفير الرعاية والخدمة الطبية لفتاة ذات إعاقات متعددة من الغربية

استجاب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لاستغاثة نبيل حسين بدر، التي قام بنشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مناشداً فيها الجهات المعنية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير سماعة طبية لابنته - فاطمة الزهراء - من ذوي الإعاقات المتعددة، وكذا مستلزمات العناية الشخصية، ومطالباً أيضاً بتوفير العلاج الشهري، وإجراء العلاج الطبيعي لها بالمجان.

في هذا السياق، أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنه تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير الاحتياجات اللازمة لرعاية ابنته رعاية آدمية، لافتة أن هذه الاستجابة تأتي في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، كونه منسق حكومي قومي بين الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، والمجتمع المدني.

وأشارت أن المجلس يتلقى الشكاوى والاستفسارات على مدار 24 ساعة عبر عدد من الوسائل المختلفة منها الخط الساخن للمجلس على رقم 16736 أومن خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك https://www.facebook.com/NCPDEGYPT ، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي : [email protected] ، أو من خلال زيارة مكتب خدمة المواطنين بمقر المجلس في 9 شارع ميدان سراى القبة – أمام محطة مترو سراى القبة بالقاهرة.