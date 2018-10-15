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أخبار البلد

وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها البولندي تنفيذ اتفاق باريس للمناخ

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:15 م
صدى البلد
حنان توفيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، ميشيل كورتيكا وزير البيئة البولندي والوفد المرافق له لاستعراض جهود مصر المبذولة في مفاوضات اتفاق باريس، نظرا للدور المحوري المصري فى المفاوضات من أجل الوصول إلى اللائحة التنفيذية لاتفاق باريس ومن أجل العمل على التنسيق بين الدول الأعضاء حيث إن مصر كانت رئيسا للمجموعة الأفريقية في المفاوضات ورئيسا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

طالب الجانب البولندي مصر بمساندة بولندا فى المفاوضات الوزارية لتسهيل الإجراءات نظرًا لدور مصر الوسيط بين الدول العربية والأفريقية ودول حوض البحر المتوسط، وقد تم التركيز خلال اللقاء على آليات التكيف والتمويل والحوار التيسيري الذي يهدف إلى تبادل الدول للخبرات والرؤى وعرض الإجراءات التي قامت بها.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن آليات التنفيذ تتلخص فى نقل التكنولوجيا، والتمويل، وبناء القدرات، بالإضافة إلى مساندة الدول النامية من أجل تحقيق أهدافها وخططها لخفض الانبعاثات والتكيف مع التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ.

كما أوضح وزير البيئة البولندى، أنه يتم إعلان أهمية الغابات واستخدام السيارات الكهربائية فى الحفاظ على البيئة ، وأكد الجانبان أن مؤتمر الأطراف يشهد المزيد من الأحداث فى الشق رفيع المستوى والذي يبدأ بالقمة الرئاسية.

ووجهت فؤاد الدعوة لوزير البيئة البولندى لحضور مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر الشهر القادم لمساندة مصر للربط بين اتفاقيات كل من تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.

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