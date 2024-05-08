عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

متحف حكاية المهرجان يسرد رحلة الأفلام السعودية في 16 عاما |تفاصيل

صدى البلد

استعرض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بداية انطلاق مهرجان أفلام السعودية وتفاصيل أحداثه وسلسلة إنجازاته عبر متحف حكاية المهرجان، الذي يسرد تفاصيل الدورات الماضية منذ انطلاقته عام 2008 وحتى اليوم، وذلك في ظل مرحلة تتسم بالغزارة الإنتاجية لدى صنّاع الأفلام بعد أن أتاح المهرجان لهم العديد من فرص الدعم وإعداد جيل قادر على الإلتحاق بركب المتغيرات السينمائية المتسارعة التي تسير بها المملكة، بحسب العديد منهم.


وجاء المتحف ليستعرض بداية مهرجان أفلام السعودية ويقف على تجارب وخبرات كبار الفنانين الذين ساهموا في إعداد حقبة زمنية واعدة للمهتمين في صناعة الأفلام، وتسلموا زمام تلك الحقبة ليستمروا في إحداث حراك فاعل عزز من القيمة الفنّية وثراء المشهد السينمائي، وفقًا للمخرج إبراهيم صلاح الذي أشار خلال مشاهدته في موقع المتحف المتواجد في البلازا داخل مركز إثراء بأنه "يمتاز بثقافة غنية، فالصورة بألف كلمة، حيث يستكشف المُشاهد أحداثًا تدريجية تعود بالذاكرة إلى أعوام يمكننا تصنيفها بأنها أيقونة استطاعت الوصول إلى تفاصيل المهرجان بلغة رقمية مذهلة".


ومن وحي المهرجان، يقدم المتحف إجمالي المشاركات منذ الدورة الأولى عام 2008 وحتى الدورة العاشرة 2024 والتي سجلت في مسابقات الأفلام المشاركة بواقع 1444 فيلم ومسابقة السيناريو غير المنفذ الذي بلغ 2162 سيناريو، فيما استقطب سوق الإنتاج 289 مشروعًا، بينما وصل عدد الجوائز 155 جائزة، في الوقت الذي حققت أعداد الجماهير التي توافدت لحضور المهرجان منذ انطلاقته وحتى الدورة التاسعة 2023 أكثر من 165631 زائر محلي ودولي.

بمناسبة عيد ميلاد الزعيم.. الشركة العربية للإنتاج السينمائي تعيد عرض فيلم زهايمر

ياسمين عبد العزيز: فيلم “الدادة دودي” لما نزل كسر الدنيا


وللفائزون على مدى الأعوام الماضية، نصيبًا وافرًا من المتحف حيث التفاصيل بالأرقام وأسماء الأفلام التي ظفرت بالفوز كمسابقة الأفلام الروائية، الأفلام الوثائقية، السيناريو، الأفلام الروائية القصيرة، أفلام الطلبة، السيناريو، ومسابقات وجوائز أخرى باتت علامة فارقة للمهتمين، كجوائز المهرجان الخاصة، ومسابقة سوق الإنتاج.


وازدان المتحف بروّاد الفّن المكرمون كرائد الفّن السابع عبدالله المحيسن الذي ساهم في وضع اللبنات الأولى لصناعة السينما في المملكة، وإبراهيم القاضي الذي حقق إنجازات في المسرح والسينما الهندية وتتلمذ على يد مجموعة من روّاد بوليوود، إلى جانب شخصيات أخرى تركت بصمة راسخة لازالت حتى يومنا هذا كالمخرج سعد الفريح، سعد خضر، لطفي زيني، مأمون حسن، خليل الرواف، والسينمائي صالح الفوزان، وفي الدورة الحالية الفّنان عبد المحسن النمر الذي يُعد من أبرز نجوم السينما السعودية حيث برع في مختلف أدواره سواء في الكوميديا والدراما التاريخية والأفلام المميزة، كفيلم "هجّان".


كما احتوى المتحف الذي لاقى استحسانًا من زوّار مهرجان أفلام السعودية، على مساحة مخصصة لإصدارته، يجاورها مساحة لعروض الأفلام وهي من أرشيف المهرجان، ومما بدى لافتًا الشاشات الرقمية التي تتيح للزّوار فرصة مشاهدة الأفلام مزوّدة بسماعات الأذن وسط أجواء مناسبة بحسب العديد من المشاهدين الذي يصف أحدهم المكان بأنه "أشبه بالسينما المصغرة حيث المتابعة والشغف وحرية الاختيار، ما يوثّق جهود مهرجان استطاع صناعة فكر سينمائي على مدى أعوام".


ومن الجدير بالذكر أن مهرجان أفلام السعودية يقام سنويًا بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ويختتم المهرجان فعالياته غدًا الخميس.

الأفلام السعودية الدورة العاشرة الملك عبد العزيز مهرجان أفلام السعودية مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

قوات عربية تصل إلى تركيا للمشاركة في التمرين المشترك متعدد الجنسيات

احتياطي إستراتيجي.. مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وروماني

موضوعات متعلقة

"هيكسر الدنيا".. محمد رحيم يوجه رسالة لـ إليسا بعد طرح "أنا سكتين"

أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس: بعشق أحمد العوضي.. عصام كاريكا يكشف سر اختفائه عن الساحة الفنية

ذكرى وفاة رياض الهمشري.. اكتشف موهبته بهذه الطريقة.. ورحل بأزمة قلبية

غدا.. عرض فيلم بنات ألفة بسينما زاوية

مصطفى خاطر: مبسوط بردود الأفعال على البيت بيتي 2

سام لحود مديرا لمسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة بالإسكندرية السينمائي

المركز القومي يفتتح نادي سينما الإسماعيلية .. الثلاثاء المقبل

مدحت العدل يلقي الشعر في ندوة بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب

ترشيحاتنا

نتنياهو يراوغ.. حماس: لا نقبل تحكم إسرائيل بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: ندعم موقف مصر الشقيقة من التهجير وإدخال المساعدات

أيمن أبو عمر: الإسراف في تكاليف الزواج سبب نزع البركة من البيوت

شاب يشعل النار في نفسه وسط الشارع بالعمرانية

الأول من شهر ذي القعدة 2024 غدا.. هل فاتك ثواب الستة البيض؟

ولي العهد السعودي يبحث مع «زيلينسكي» جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

الإرشاد البيطري يقدم طرق تخزين البطاطس والبصل .. بالخطوات

فرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في دبي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-