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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود مسلم يكشف آخر تطورات المفاوضات بالقاهرة لوقف إطلاق النار في غزة

رفح
رفح

كشف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اَخر التطورات حول المفاوضات التي تقام داخل القاهرة والجهود المصرية العظيمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 

وأضاف محمود مسلم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو يريد مد الحرب على قطاع غزة ويضع عراقيل كثيرة أمام الاتفاق، موضحا أن وضع فلسطين أفضل هذه المرة وفي توافق فلسطيني على معظم البنود ومصر لعبت دور كبير في تحقيق هذا.
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وتابع الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن نتنياهو يريد مد الحرب على قطاع غزة ويضع عراقيل كثيرة أمام الاتفاق، لافتا الى أن وضع فلسطين أفضل هذه المرة وفي توافق فلسطيني على معظم البنود ومصر لعبت دور كبير في تحقيق هذا.

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