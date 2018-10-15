عاصي الحلاني ينعى والد فارس كرم

حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني على نعي والد الفنان اللبناني فارس كرم، ومواساة فارس من خلال حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



وقال عاصي الحلاني في تغريدته لفارس كرم: "‏‏‏‎البقاء لله.. فارس الحبيب الله يرحمه ويصبركم وإن شاء الله بتكون آخر أحزانكم إنا لله و إنا إليه راجعون".



وينتظر أن تؤدى الصلاة على والد فارس كرم، من (كنيسة مار مارون الرعانية - جزين)، في العاصمة اللبنانية بيروت في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء 16 أكتوبر.



ويتقبل فارس كرم العزاء في والده يومي الأثنين والثلاثاء 15 و16 أكتوبر في صالون (كنيسة مار مارون الرعانية - جزين) من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، ويوم الأربعاء 17 أكتوبر في (صالون كنيسة القديسة ريتا - حرش تابت) من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.