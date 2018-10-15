إعلام بني سويف تشارك في منتدى المجتمع العربي الخامس للطفولة

شارك الدكتور عمرو عبد الحميد مدرس الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة بنى سويف وخبير حقوق الطفل فى منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس تحت شعار "التنشئة في عالم متغير .. عقل جديد لإنسان جديد لمجتمع جديد"، الذي عقد تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصاحب السمو الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".



وصرح الدكتور عمرو عبد الحميد خلال مشاركة كمنسق لورشة عمل الإعلام والتنشئة وثقافة الطفل أن جلسات وأعمال المؤتمر تضمنت منظورا جديدا للتعامل مع حقوق الطفل من منطلق نموذج تنشئة الطفل العربي في عالم متغير "تربية الأمل" المشروع الرائد الذي تبناه المجلس وفق نهج تكاملي يشمل إثراء تطبيقات نموذج الطفل العربي في عالم متغير في مؤسسات التنشئة (الأسرة -المدرسة-الإعلام-المجتمع المدني)- في ظل الثورة الصناعية الرابعة.



وأضاف أن الورش وجلسات المنتدى قدمت توصيات تنفيذية تتعلق بتعميم مبادئ التربية الإعلامية فى المدارس والجامعات والإندماج في خبرات التنشئة وفقًا لمبادئ نموذج "تربية الأمل". وإعادة بناء قدرات الإعلاميين لنشر ثقافة حقوق الطفل وإيجاد مراكز للتوعية و الثقافة الوالدية، والتأكيد على دور الإعلام في إعادة توجيه الرأي العام وتشكيل هوية جديدة نحو المبادئ الفكرية لنموذج "تربية الأمل".



كما تضمن البيان الختامى منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس ضرورة أن يتبنى المجلس العربي للطفولة والتنمية إنشاء مركز لحماية الطفل من الاستغلال الإعلامي، والتوصية بدعم مشاركة وتمكين الأطفال من خلال فتح حوارات مكثفة عبر وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات المختلفة مع أولياء الأمور لنشر نموذج "تربية الأمل" والمشاركة الفعالة لذوى الإعاقة والأطفال الموهوبين بوسائل الإعلام.كما اقترح الحضور فى ضوء تراكم خبرات المجلس العلمية والفنية لمدة 30 عاما أن يتبنى مشروع إنشاء قناة فضائية عربية للأطفال تدعم شخصية الطفل العربي وتبنى هويته وفق أسس علمية مدروسة .

