سكان الحي الثاني ببرج العرب يشكون انتشار القمامة ونقص الخدمات.. صور

اشتكى سكان الحي الثاني بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري من تدهور الأوضاع داخل الحي الثاني، وانتشار القمامة، وعدم وجود أي مساحات خضراء وفقا لشروط التعاقد.



وقالت وردة عبدالله، إحدى سكان الحي الثاني بمدينة برج العرب، في رسالتها لـ صدى البلد: «سكان الحي الثاني بيعانوا من عدم الاهتمام.. الدنيا كلها صحراء ومفيهاش أي خدمات، والزبالة منتشرة في كل مكان ومفيش صناديق ولا فيه عمال نظافة تبع الحي».



وتابعت: «من كتر انتشار الزبالة بقى فيها تعابين وحشرات كتير.. والشوارع كلها بتكون طين في الشتاء علشان مفيهاش اسفلت».



وناشدت جهاز مدينة برج العرب الجديدة بالاهتمام بالحي الثاني لما يعانيه من نقص في الخدمات، خاصة عدم وجود صيدلية، أو صناديق للقمامة وعدم توصيل خدمة التليفونات، وعدم وجود أي مساحات خضراء داخل الحي.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .