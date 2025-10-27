الإسكندرية: لا وفيات في انهيار اجزاء من عقار بشارع اطلس بالعصافرة

أكدت محافظة الإسكندرية ، عدم وجود أي حالات وفـاة، جراء انهيار سقف عقار مأهول بالسكان من الداخل بشارع أطلس بمنطقة العصافرة بحري شرقي محافظة الإسكندرية، والذي سقط على المقيمين بداخله.

وقد انتهت فرق الإنقاذ من أعمال البحث بالكامل، وتم التأكد من إصـابة 3 أشخاص فقط ، وعدم وجود مصـابين آخرين في موقع الحادث.

وقد تم نقل الثلاث حالات إلى مستشفى مبرة العصافرة شرق، بناءً على رغبة ذويهم، وقد أفادت التقارير الطبية باستقرار حالتهم الصحية.

وشهد موقع الحادث تواجدًا فوريًا لقوات الأمن وشرطة المرافق والإسعاف والمطافي، في استجابة سريعة للتعامل مع الموقف وتأمين المنطقة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ، إخطارا من حي المنتزه ثان يفيد بانهيار اجزاء من عقار على قاطنية بشارع اطلس على الكورنيش مباشرة.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية بالحي والاجهزة الأمنية بقسم المنتزه ثان يرافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية انهيار سقف عقار من الداخل على قاطنيه ووجود مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.