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أخبار البلد

نواب المحافظين ينهون دورتهم التدريبية.. اليوم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:50 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى
ايمان البكش
يختتم نواب المحافظين اليوم الورشة التدريبية ،التي تنظمها وزارة التنمية المحلية لمدة 4ايام والتي بدأت مساء السبت الماضي.

وتأتى الورشة التدريبية  في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الحكومة نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات القادمة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف نواب المحافظين بكيفية إدارة العمل فى المحليات والقوانين المنظمة له وأبرز الملفات والموضوعات المنوط بها كل المحافظات على إختلاف طبيعة عملها وجغرافيتها ، خاصة فى ظل النجاح الذى حققته الدورة التدريبية التى نظمتها الوزارة الشهر الماضى للمحافظين الجدد.

بالإضافة إلى تعريف الموازنة العامة للدولة وتقسيماتها ، وقوانين الإدارة المحلية والبناء الموحد والمخططات الإستراتيجية ومنظومة النظافة والمتغيرات المكانية.

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