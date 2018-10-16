ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

مشروبات تساعد على تجنب الدوخة أو الدوار

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:41 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أحيانآ يشعر الانسان وكأن المكان الذي يقف أو يجلس فيه يدور به، بالإضافة إلى زغللة، ويتلون الجو أمام عينيه بالأصفر، ويوشك أن يقع على الأرض، ويحدث ذلك نتيجة لضعف البدن أو انخفاض في ضغط الدم، أو خلل في توازن الجسد أو أنه مصاب بفقر الدم.

ويقدم المعالج بالطب البديل، محسن النادي، المشروبات التي تساعد على تجنب الدوخة والدوار:

- عصير التفاح:
.
يفضل شرب نصف لتر من عصير التفاح يوميآ ، فإنه خير مقاوم للدوخة او الدوار ، لما له من قيمة غذائية عالية وأهميته في علاج التسمم الغذائي.
.
- شراب الليمون بالعسل:
.
ويحضر كالتالي:
.
1. يُجفف الليمون ببذوره ثم يطحن.
2. يضاف كوب من مسحوق الليمون لكل كيلو جرام من العسل.
.
والجرعة تكون: كوب على الريق يوميآ.
.
- عصائر العنب أو البرتقال أو الاناناس:
.
ينصح بهذه العصائر الطازجة فكلها مغذية ومقوية.

ترشيحاتنا

7 سقطات تكذب رواية تركيا في اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

نقل زميل محمد صلاح في ليفربول إلى مستشفى بالخرطوم

سعد الصغير يكشف عن حمل نجمة مسرح مصر

الجارديان تكشف أسلحة الردع السعودية ضد تهديدات أمريكا بسبب اختفاء خاشقجي

ليفربول يرفض التجديد لنجمه ليرحل فى يناير المقبل

22 سنة توقف.. رئيس الحكومة يتدخل لحل مشكلة مستشفى ميت غمر

لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي اتبع الخطوات التالية

تعرف على أجر عبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية

ميدو يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح .. فيديو

مشاهد مرعبة من إعصار لبان في عمان واليمن.. فيديو

معاينة تصويرية لموقع اغتصاب الطفلة رحمة.. والمتهمان يكشفان الكواليس.. صور

اندلاع حريق في استاد غزل المحلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل
22 سنة توقف.. رئيس الحكومة يتدخل لحل مشكلة مستشفى ميت غمر
عكاشة: ضربة أسيوط إجهاض لخلية تابعة للإخوان .. فيديو
المستشار أشرف العشماوي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال نجيب محفوظ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟