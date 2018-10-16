مشروبات تساعد على تجنب الدوخة أو الدوار

أحيانآ يشعر الانسان وكأن المكان الذي يقف أو يجلس فيه يدور به، بالإضافة إلى زغللة، ويتلون الجو أمام عينيه بالأصفر، ويوشك أن يقع على الأرض، ويحدث ذلك نتيجة لضعف البدن أو انخفاض في ضغط الدم، أو خلل في توازن الجسد أو أنه مصاب بفقر الدم.



ويقدم المعالج بالطب البديل، محسن النادي، المشروبات التي تساعد على تجنب الدوخة والدوار:



- عصير التفاح:

.

يفضل شرب نصف لتر من عصير التفاح يوميآ ، فإنه خير مقاوم للدوخة او الدوار ، لما له من قيمة غذائية عالية وأهميته في علاج التسمم الغذائي.

.

- شراب الليمون بالعسل:

.

ويحضر كالتالي:

.

1. يُجفف الليمون ببذوره ثم يطحن.

2. يضاف كوب من مسحوق الليمون لكل كيلو جرام من العسل.

.

والجرعة تكون: كوب على الريق يوميآ.

.

- عصائر العنب أو البرتقال أو الاناناس:

.

ينصح بهذه العصائر الطازجة فكلها مغذية ومقوية.