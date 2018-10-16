10 معلومات عن مؤسس مايكروسوفت.. بعد وفاته

أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية منذ قليل، وفاة المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت العالمية، بول ألين، عن عمر يناهز 65 عاما، بعد صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية.



ويستعرض "صدى البلد" أبرز المعلموات عن "ألين"، والذي عرف عنه ثرائه الفاحش، وترتيبه فى قائمة أغنياء العالم من قبل.



1- اسمه بالكامل بول جاردنر ألين.



2- ولد في 21 يناير عام 1953، في سياتل، واشنطن.



3- رجل أعمال أمريكي، أنشأ شركة مايكروسوفت بالمشاركة مع بيل جيتس.



4- من أغنى الأشخاص في العالم، حيث قدرت ثروته بـ 13,5 مليار دولار أمريكي في عام 2010.



5- من عباقرة العالم بنسبة ذكاء تبلغ 170.



6- مؤسس ورئيس شركة فولكان، وهي شركة خاصة لإدارة الأصول، ورئيس مجلس إدارة شركة شارتر للإتصالات، ولديه محافظ استثمار بعدة مليارات في شركات عقارية وإعلامية، وأكثر من 40 شركة تقنية.



7- يمتلك 3 فرق رياضية وهي "سياتل سي هوكس، بورتلاند ترايل بلايزرز، وسياتل سوندرز".



8- درس بمدرسة لاكسايد في سياتل حيث تعرف هناك على بيل جيتس، الذي كان يصغره بسنتين دراسيتين، ولكنها تشاركا في حب الحاسبات، وبعد التخرج التحق بول بجامعة ولاية واشنطن، ولكنه تركها بعد سنتين؛ ليعمل كمبرمج في شركة هونيويل في بوسطن، وبعد ذلك أقنع "ألين" بيل جيتس، بترك جامعة هارفارد؛ لإنشاء مايكروسوفت.



9- أعلنت جودي ألين شقيقة بول ورئيسة شركة فولكان في نوفمبر 2009، إصابة بول بورم الليمفاوي وهو أحد أنواع السرطان.



10- توفي اليوم عن عمر يناهز الـ65 عاما.