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مرأة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:38 ص
وفاء الكيلانى
وفاء الكيلانى
هاجر هانئ
تألقت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في الحلقة السادسة من برنامج "تخاريف" الذي يعرض الاثنين من كل أسبوع على قناة أم بي سي، بإطلالة مميزة وجديدة.

وأطلت وفاء بإطلالة راقية من توقيع الماركة العالمية TED BAKER، حيث ارتدت بلوزة ناعمة باللون البينك ذات أكمام مكشوفة، تميزت بحبات اللؤلؤ البسيطة حول منطقة الرقبة وبلغ سعرها 92 يورو أى ما يقرب من 1800 جنيه مصرى، ونسقت معها جيبة مميزة بنقشات الورد الراقية بلغت تكلفتها 159 يورو أي ما يقرب من 3180 جنيها.

واعتمدت وفاء على شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا ارتكز على الألوان الوردية الهادئة.


سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور
سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور
سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور
سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

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