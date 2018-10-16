رمضان السيد يعقد جلسة فنية مع لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مباراة كوكاكولا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة كوكا كولا، التي ستقام عصر الخميس على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الجولة السابعة، من مسابقة دوري الدرجة الثانية.



وظهر التركيز والجدية علي لاعبي الفريق، والإصرار الكبير على تحقيق الفوز من أجل مواصلة تصدر المجموعة الثانية "القاهرة"، حيث يتقاسم الفريق الصدارة مع القناة برصيد ١٣ نقطة لكل منهما.



وعقد رمضان السيد المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران طالبهم خلاله ببذل المزيد من الجهد والعرق في الفترة المقبلة، لتحقق الحلم المنشود وهو صعود الفريق إلى دوري الأضواء والشهرة.



وشدد السيد على اللاعبين خلال المران، بضرورة الفوز في مباراة الخميس والتقدم بنفس الخطى نحو الانفراد بالصدارة، مؤكدا ثقته الكبيرة في اللاعبين وإمكاناتهم.



ويتولى معتز البطاوي عضو مجلس إدارة النادي، منصب المشرف العام على الكرة، ويتكون الجهاز من رمضان السيد مدير فني، ومعه هيثم شعبان مدرب عام، ومحمود معاذ مدرب، ومصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى، ومحمد سعد مدرب أحمال، والدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، وأحمد الكيلاني المدير الإداري للنادي.