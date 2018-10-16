أول تعليق من مجلس الوزراء السعودي على أزمة خاشقجي

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رأس الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.



وذكر وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء رحب بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية".