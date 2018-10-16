مقتل 60 إرهابيا في ضربة جوية أمريكية ضد حركة الشباب الصومالية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم، توجيه ضربة جوية لمتشددي حركة الشباب الصومالية أودت بحياة 60 منهم، في أكبر ضربة ضد الحركة في نحو عام.



وقال الجيش الأمريكي في بيان إن الضربة التي نفذها قرب هارارديري في الصومال أودت بحياة "قرابة 60 إرهابيا".



وكان أكثر من 100 من حركة الشباب الإسلامية قد قتلوا في ضربة جوية أمريكية في نوفمبر عام 2017.