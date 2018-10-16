مجموعة مصر.. تونس تتقدم على النيجر خارج الديار 2 /1 في الشوط الأول.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين تونس والنيجر بهدفين لهدف لصالح نسور قرطاج في المباراة المقامة حاليًا على ملعب "جنرال سيتى كونتش"، بمدينة "نيامي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.



تقدم المنتخب التونسي أولًا في الدقيقة 28 من عمر المباراة عبر فراس شواط بعد تسديدة اصطدمت بجسد الحارس ومرت لداخل الشباك، وعزز فراس شواط بعد دخوله لمنطقة الجزاء وأستقبل تمريرة عرضية بلمسة داخل المرمى الخالي.



وقبل نهاية الشوط قلص منتخب النيجر النتيجة من ركنية من الجهة اليسرى وسط ارتباك من الدفاع لتصل الكرة إلى يوسف أومارو الذي سدد كرة قوية داخل الشباك.



يدخل منتخب تونس اللقاء في صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يأتي منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات.