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أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على ميليشيا الباسيج الإيرانية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:21 م
قوات ميلشيا الباسيج
قوات ميلشيا الباسيج
رشا عبد الوهاب
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على ميليشيا الباسيج الإيرانية.

وذكر مسئولون في الإدارة الأمريكية أن الباسيج تشارك في عمليات العنف في الداخل وانتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها تجنيد الأطفال في القتال في سوريا.

وأشار هؤلاء المسئولون إلى أن إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تدفع الدول لقطع صادرات البترول الإيراني، وأن التركيز ينصب على هذه الخطوة قبيل فرض الحزمة الثانية من العقوبات على إيران التي تستهدف قطاع البترول الإيراني في الرابع في نوفمبر المقبل.

والباسيج، وتعني قوات تعبئة الفقراء والمستضعفين بالفارسية، هي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورا وإناثا، أُسست بأمر من القائد السابق للثورة الإيرانية الخميني في نوفمبر 1979.

وكان لتلك الميليشيا نشاط بارز أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. ويبلغ عددهم حاليا قرابة الـ 90.000 متطوع ومتطوعة.

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