وصول بعثتي البرازيل والأرجنتين لملعب الجوهرة المشعة

وصلت بعثتي المنتخب البرازيلي والأرجنتيني إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، استعدادا لخوض اللقاء الختامي في الدورة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو"، التي تستضيفها المملكة.



ويشهد اللقاء متابعة واسعة من مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية، حيث من المتوقع أن يلعب المنتخبان بكامل نجومهما في المباراة التي يقودها الحكم الألماني فيليكس بريش.



وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره السعودي في افتتاح مبارياته في البطولة بهدفين نظيفين، بينما حقق الأرجنتين فوزا ساحقا على المنتخب العراقي برباعية نظيفة.