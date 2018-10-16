ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وصول بعثتي البرازيل والأرجنتين لملعب الجوهرة المشعة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:33 م
صدى البلد
محمد سمير
وصلت بعثتي المنتخب البرازيلي والأرجنتيني إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، استعدادا لخوض اللقاء الختامي في الدورة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو"، التي تستضيفها المملكة.

ويشهد اللقاء متابعة واسعة من مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية، حيث من المتوقع أن يلعب المنتخبان بكامل نجومهما في المباراة التي يقودها الحكم الألماني فيليكس بريش.

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره السعودي في افتتاح مبارياته في البطولة بهدفين نظيفين، بينما حقق الأرجنتين فوزا ساحقا على المنتخب العراقي برباعية نظيفة.

ترشيحاتنا

أول رد فعل إيراني بعد اختطاف 14 من الحرس الثوري ونقلهم لباكستان

إحباط تهريب بضائع فى سيارة قمامة خلال زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد

تصرف أحمق من ترامب مع زوجته ميلانيا داخل البيت الأبيض.. شاهد

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقنوات الناقلة

تحطم مقاتلة أوكرانية من طراز سو-27.. ومصرع طياريها

يا قطن مين يشتريك.. شعار مزارعي الإسماعيلية لعدم تحديد جهات استلام المحصول

المصائب تلاحق ليفربول.. إصابة جديدة تضرب الريدز قبل استئناف الدورى

مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو وصور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

تعرف على علاقة سعاد نصر باستقالة نجل أحمد عبد الوارث من عمله

في ذكرى رحيله.. هذه الفنانة خطبها سعيد أبو بكر وانفصل عنها سريعا

منتخب مصر يكشف حجم إصابة كوكا ومدة غيابه عن الملاعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

صدى البلد يرصد جولة رئيس الوزراء بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

فيديو

شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن يكشفان عن جديدهما.. فيديو
طارق فهمي: زيارة السيسي لروسيا دليل على رغبة مصر في إحداث توازن بالعلاقات الدولية
طارق فهمي: الرئيس حريص على وضع مصالحنا في إطار مباشر مع أي دولة بالعالم
التعليم تحدد موعد صرف علاوات الـ10% للعاملين بالمدارس الخاصة.. فيديو
مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر بتاريخ 16-10-2018 مباراة ودية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟