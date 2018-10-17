ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

أشرفت على سد النهضة.. 7 معلومات عن أول سيدة إثيوبية تتولى حقيبة وزارة الدفاع

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
عائشة موسى
عائشة موسى
عبدالله قدري
في خطوة مفاجئة، قرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إسناد وزارة الدفاع لأول مرة في تاريخ إثيوبيا لعائشة موسى، وهي أول سيدة محجبة تصل إلى هذا المنصب القوي.

وصادق البرلمان الإثيوبي على هذا القرار الذي يعتبر نتاجًا لسياسة الانفتاح التي تنتهجها إثيوبيا عقب تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء.

ولم تكن عائشة موسى جديدة على العمل الحكومي، فقد سبق أن تولت منصب وزير السياحة والثقافة في عام 2015، وكانت رئيسة البرلمان الإثيوبي.

فمن هي عائشة موسى أول امرأة إثيوبية مسلمة تتولى حقيبة وزارة الدفاع؟

1 – عائشة موسى تنحدر من عائلة مسلمة في إقليم عفار شرق إثيوبيا

2 – درست موسى الهندسة وعملت في عدة مشاريع داخل إثيوبيا

3 – أشرفت على بناء سد النهضة، وكان لها دور بارز في إقامة مشاريع هامة في قطاع السياحة حين كانت وزيرة للسياحة والثقافة عام 2015

4 – من المعروف عنها مناصرتها لقضايا المرأة، وتعتقد أن أفضل الطرق لإثبات قدرات المرأة في العمل هو العمل.

5 – تولت رئاسة مجلس النواب الإثيوبي كأول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد.

6 – عائشة ضمن 10 سيدات تولين حقائب وزارية في التشكيل الحكومي الجديد الذي صادق عليه البرلمان الإثيوبي.

7 – يعول رئيس الوزراء والبرلمان على عائشة في ضبط الأمن والسيطرة على الفصائل المسلحة التي قادت تمردًا في شرق البلاد.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

الكشف عن اتفاقية جديدة تنقل العلاقات المصرية الروسية إلى أعلى مستوى

مشروب سريع لتخسيس البطن ستدهشك فعاليته

سقوط عصابة البيجو بالفيوم.. فطيرة جمع أعضاءها من داخل السجن.. صور

أشرفت على سد النهضة.. 7 معلومات عن أول سيدة إثيوبية تتولى حقيبة وزارة الدفاع

أحمد موسى يكشف آخر تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول

أحمد موسى: أردوغان يبحث عن بودرة فئران داخل القنصلية السعودية

التعليم تحدد موعد صرف علاوات الـ10% للعاملين بالمدارس الخاصة.. فيديو

فريق اليد الأول بالزمالك يفوز على الملعب التونسي 34-17

الفريق الجنائي يجمع عينات من القنصلية السعودية بشأن خاشقجي

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام لا يدعو إلى تعدد الزوجات

خطاب تاريخي لوضع خارطة العالم.. مجلس النواب يشيد بخطاب السيسي أمام البرلمان الروسي.. عابد: يواجه الإرهاب الأسود.. عامر: يحل أزمة سوريا وليبيا.. ووهدان يتوقع عودة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

هولندا تتعادل مع بلجيكا إيجابيا في مباراة ودية.. فيديو
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو
الرئاسة: لا تفرقة بين المصريين.. ومبادئ التسامح والمواطنة منتشرة.. فيديو
مصر وروسيا تاريخ من الشراكة.. وزيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة بين الدولتين.. فيديو
أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟