أشرفت على سد النهضة.. 7 معلومات عن أول سيدة إثيوبية تتولى حقيبة وزارة الدفاع

في خطوة مفاجئة، قرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إسناد وزارة الدفاع لأول مرة في تاريخ إثيوبيا لعائشة موسى، وهي أول سيدة محجبة تصل إلى هذا المنصب القوي.





وصادق البرلمان الإثيوبي على هذا القرار الذي يعتبر نتاجًا لسياسة الانفتاح التي تنتهجها إثيوبيا عقب تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء.





ولم تكن عائشة موسى جديدة على العمل الحكومي، فقد سبق أن تولت منصب وزير السياحة والثقافة في عام 2015، وكانت رئيسة البرلمان الإثيوبي.





فمن هي عائشة موسى أول امرأة إثيوبية مسلمة تتولى حقيبة وزارة الدفاع؟





1 – عائشة موسى تنحدر من عائلة مسلمة في إقليم عفار شرق إثيوبيا





2 – درست موسى الهندسة وعملت في عدة مشاريع داخل إثيوبيا





3 – أشرفت على بناء سد النهضة، وكان لها دور بارز في إقامة مشاريع هامة في قطاع السياحة حين كانت وزيرة للسياحة والثقافة عام 2015





4 – من المعروف عنها مناصرتها لقضايا المرأة، وتعتقد أن أفضل الطرق لإثبات قدرات المرأة في العمل هو العمل.





5 – تولت رئاسة مجلس النواب الإثيوبي كأول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد.





6 – عائشة ضمن 10 سيدات تولين حقائب وزارية في التشكيل الحكومي الجديد الذي صادق عليه البرلمان الإثيوبي.





7 – يعول رئيس الوزراء والبرلمان على عائشة في ضبط الأمن والسيطرة على الفصائل المسلحة التي قادت تمردًا في شرق البلاد.