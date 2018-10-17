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فن

شاهد.. توتا نجم مسرح مصر في سن الطفولة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:06 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تداول عدد من جمهور ومحبي فريق مسرح مصر، صورة نادرة لنجم الفريق الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بتوتا، يظهر فيها بمرحلة الطفولة.

وبدت ملامح محمد عبد الرحمن في الصورة لم تتغير كثيرا، خلال الصورة التي التقطت له ولم يتجاوز عمره الست سنوات في تلك الفترة.

كان محمد عبد الرحمن (توتا)، احتفل بزفافه على زوجته (آية) في ديسمبر من عام 2017 الماضي، ورزق منها بمولودته الأولى في شهر سبتمبر الماضي.
شاهد.. توتا نجم مسرح مصر في سن الطفولة

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