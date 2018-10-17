في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات صحف اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الاربعاء، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



جريدة الأخبار:

خطاب تاريخي للسيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي

22 ألف شاب وفتاة من 195 دولة طلبوا المشاركة في منتدى شرم الشيخ



جريدة الدستور:

مدبولي: إعلان بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات

صرف عقار الوقاية من "وخز الايدز" للأطباء مجانًا

لا زياة في أسعار الوقود حتى نهاية 2018

حصر شامل لشوارع قيادات الإخوان

