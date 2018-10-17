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في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات صحف اليوم.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:10 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الاربعاء، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

جريدة الأخبار:
خطاب تاريخي للسيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي
22 ألف شاب وفتاة من 195 دولة طلبوا المشاركة في منتدى شرم الشيخ

جريدة الدستور:
مدبولي: إعلان بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات
صرف عقار الوقاية من "وخز الايدز" للأطباء مجانًا
لا زياة في أسعار الوقود حتى نهاية 2018
حصر شامل لشوارع قيادات الإخوان

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