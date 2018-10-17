في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات صحف اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الاربعاء، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
جريدة الأخبار:
خطاب تاريخي للسيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي
22 ألف شاب وفتاة من 195 دولة طلبوا المشاركة في منتدى شرم الشيخ
جريدة الدستور:
مدبولي: إعلان بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات
صرف عقار الوقاية من "وخز الايدز" للأطباء مجانًا
لا زياة في أسعار الوقود حتى نهاية 2018
حصر شامل لشوارع قيادات الإخوان
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
جريدة الأخبار:
خطاب تاريخي للسيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي
22 ألف شاب وفتاة من 195 دولة طلبوا المشاركة في منتدى شرم الشيخ
جريدة الدستور:
مدبولي: إعلان بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات
صرف عقار الوقاية من "وخز الايدز" للأطباء مجانًا
لا زياة في أسعار الوقود حتى نهاية 2018
حصر شامل لشوارع قيادات الإخوان