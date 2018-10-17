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اقتصاد

أداء متباين لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
البورصة
البورصة
محمد صبيح
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، وسط ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي منفردا، فيما تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة والمؤشر الأوسع نطاقا.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة، بنسبة 1.2%.

وخسر مؤشر "إيجي إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.1.3%، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع انتشارا، نسبة 0.97%.

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