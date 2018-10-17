تاريخ الفراعنة يتآكل.. إهمال معبد الإله مونتو بالأقصر ينذر بكارثة .. صور

على شاطئ نهر النيل وفي الجنوب الشرقي لمدينة الأقصر يقع أشهر المعابد الاثرية واكثرها اهمالا وهو معبد الإله "مونتو" إله الحرب في العصر الفرعوني الذي وصل به الحال ليصبح أكواما من الحجارة المتراصة علي مصاطب متهالكة.



وأكد مصدر أثري بان معبد "مونتو" يعاني من تعرض أحجار و أساسات المعبد للتآكل بسبب المياه الجوفية مما تسبب بتوقف عمل الحفريات به، وكذلك تلاحظ إنهيار جزء من السور الذي يحميه من التعديات لأنه مبني من الطوب اللبن، وكذلك عدم تجهيز دورة مياه علي حدود المعبد، وكذلك إنتشار الحشائش من الحلف والعاقول والتي تحتاج إلي مقاومة.



تاريخ المعبد



يقول الباحث الأثري أحمد عبد القادر ان المعبد يقع بمدينة الطود جنوب الأقصر، تم تشييده في عصر الأسرة الخامسة للدولة القديمة، والجزء الأكبر من المعبد يعود لعهد كل من منتوحتب وسنوسرت الأول ، وشيد لعبادة الإله مونتو إله الحرب عند المصريين القدماء، الذي يساعد الملك في حروبه الخارجية ضد الأعداء، ويضم هذا المعبد آثارا من العصرين اليوناني والبطلمي.‏