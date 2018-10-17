طبيب طائرة الأهلي يوضح تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم

أكد الدكتور هيثم عاطف طبيب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي إن محمد عبدالمنعم سيغيب عن الفريق لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى 3 أشهر ونصف؛ بسبب الجراحة التي أجراها خلال الساعات الماضية.





وأوضح أن اللاعب أجرى عملية في الركبة لتهذيب تآكل غضروف الركبة، وتنظيف للقرحة التي تعاني منها الركبة، وهي الإصابة التي أبعدته عن تدريبات الفريق بالفترة الأخيرة.



