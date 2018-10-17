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رياضة

طبيب طائرة الأهلي يوضح تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الدكتور هيثم عاطف طبيب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي إن محمد عبدالمنعم سيغيب عن الفريق لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى 3 أشهر ونصف؛ بسبب الجراحة التي أجراها خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن اللاعب أجرى عملية في الركبة لتهذيب تآكل غضروف الركبة، وتنظيف للقرحة التي تعاني منها الركبة، وهي الإصابة التي أبعدته عن تدريبات الفريق بالفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن عبدالمنعم سيخضع لتدريبات علاجية وبرنامج تأهيل تمهيدا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعد التأكد من شفائه من الإصابة.

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