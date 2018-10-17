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رياضة

أحمد ناجى يكشف شرط ضم وليد سليمان لمنتخب مصر مع أجيرى

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:23 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر ان الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري يشعر بالسعادة بعد تأهل الفراعنة الي نهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019 ولكن في نفس الوقت لن يضخم او يهول الحدث في نظر اللاعبين.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة ميجا اف ام : من حسن حظي ان اتواجد في منظومة يعمل بها مدرب قدير بحجم أجيري والذي يملك شخصية متميزة جادة وتحب العمل بخلاف خبرات ومهارات كبيرة في عالم كرة القدم وربما اكون محظوظ اني عملت علي طول حياتي مع مدربين كبار بحجم مانويل جوزيه وكوبر واجيري وغيرهم من الاسماء الكبيرة "

وعن غياب بعض اللاعبين رغم تألقهم أوضح ناجي ان باب منتخب مصر يظل مفتوحا في اي وقت لكل لاعب متميز.

وردا على سؤال حول هل نفس القاعدة تنطبق علي وليد سليمان لاعب الأهلي اعترف ناجي ان هناك توجه لتقليل الأعمار السنية الا ان لكل قاعدة استثناء وربما يحصل وليد سليمان علي فرصة مثل يوسف أوباما وعمرو السولية .

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