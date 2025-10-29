أحمد موسى: المتحف الكبير سيجذب ملايين السياح ويزيد موارد مصر الدولارية

وجه الإعلامي احمد موسي ، رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي بسبب المتحف المصري .

وكتب موسي ، من خلال حسابه الشخصي فيسبوك : نفسى أعرف ليه المرتزقة ولجانهم وأصحاب القلوب السوداء عندهم حالة شديدة من الحرقان والهجوم على مصر بسبب إفتتاح المتحف الكبير ، حملة غبية من الذباب الممول والطابور الخامس على المتحف بينما ملوك ورؤساء وقيادات عالمية كبيرة تستعد للتوجه الى مصر للمشاركة فى الحدث العالمى.

وتابع موسى: المتحف سيجذب بين ٦ و٨ ملايين سائح إضافى وسيوفر فرص عمل لآلاف المصريين وفتح بيوتهم وزيادة دخولهم وتحسين معيشتهم ويساعد فى زيادة الموارد الدولارية لمصر والاهم ما يقدمه المتحف كقيمة ثقافية هائلة للعالم ، فوائد كثيرة تعود على مصر لا يراها عديمى الضمير ولا أصحاب القلوب المريضة ممن يحتاجوا العلاج النفسى والعقلى ، الخلاصة عندما تجد مثل هذ الحملات إعلم جيدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح ولا تنظر لنهيق إخوان تل أبيب واللجان والطابور الخامس والماسونيين والكارهين لأى إنجاز مصرى .. عاشت بلادى.



وجاءت الأسعار كما يلي:

- التذاكر العادية:

للمصريين: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن.

- للعرب والأجانب: 1450 جنيهًا للبالغين، و730 جنيها للأطفال والطلاب.

- للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 730 جنيها للبالغين، و370 جنيها للأطفال والطلاب.

الجولات الإرشادية (Guided Tours):

- للمصريين: 350 جنيها للبالغين، و175 جنيها للأطفال والطلاب وكبار السن.

- للعرب والأجانب: 1950 جنيها للبالغين، و980 جنيها للأطفال والطلاب.

- للعرب والأجانب المقيمين: 980 جنيها للبالغين، و500 جنيه للأطفال والطلاب.