"إنتِ الأساس".. هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية لدعم صحة المرأة بمحافظة جنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تنفيذ حملة صحية توعوية تحت شعار "إنتِ الأساس"، وذلك بالتعاون مع شركة باركفيل للأدوية، لدعم صحة المرأة المصرية وتعزيز الوعي بالصحة العامة، وذلك بمحافظة جنوب سيناء.

تأتي الحملة تزامنًا مع شهر أكتوبر الوردي كونه الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر للحفاظ على صحة المرأة.

وأوضح بيان الهيئة، استمرت فعاليات الحملة على مدار ثلاثة أيام خلال شهر أكتوبر في خليج نعمة وسوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، وخلال الحملة تم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية لسيدات جنوب سيناء، تشمل (قياس ضغط الدم – السكر العشوائي – وظائف الكلى – قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم لتحديد مستوى الأنيميا – قياس مؤشرات كتلة الجسم باستخدام جهاز InBody – وتقديم التوعية حول التغذية السليمة وأنماط الحياة الصحية).

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن حملة "إنتِ الأساس" تأتي في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بصحة المرأة المصرية ودعمها كركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الحملة تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز الوعي بالصحة العامة وتشجيع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وأمراض الدم والتغذية.

تخطت مستهدفاتها نسبة الـ 100%

ولفت السبكي أن حملة "إنتِ الأساس" تخطت مستهدفاتها نسبة الـ 100% خلال فترة تنفيذها التي امتدت لثلاثة أيام، حيث وصلت بخدماتها الصحية والتوعوية إلى نطاق واسع من السيدات من مختلف مدن محافظة جنوب سيناء، فضلًا عن الضيوف الأجانب اللذين استفادوا من خدمات الحملة، وهو ما يعكس نجاحها في الوصول إلى شرائح واسعة من السيدات وتقديم الدعم الطبي والتوعوي لهن.

وأضاف أن تمكين المرأة صحيًا هو أحد المحاور الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة ضمن أهدافها، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تنفيذ المبادرات والحملات التوعوية في إطار نهج متكامل يهدف إلى بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته.

وأشار السبكي أن التعاون مع شركة باركفيل يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المواطن المصري، مشيدًا بدور الشركة في دعم جهود الهيئة لتعزيز الصحة العامة والمشاركة في حملات التوعية المجتمعية.

من جانبها، أعربت شركة باركفيل للأدوية عن فخرها بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في حملة "إنتِ الأساس"، تأكيدًا على إيمانها بالدور المحوري للمرأة في بناء المجتمع، وأكدت الشركة التزامها بدعم صحة المرأة المصرية من خلال منتجات عالية الجودة تُصنع بأيادٍ مصرية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس حرص باركفيل على المساهمة في تحسين جودة الحياة ودعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع أكثر صحة وسلامة، وإيمانها الراسخ بأن الاستثمار في صحة المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن.