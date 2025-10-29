محمد الفيصل: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لـ الإنتوساي خلال السنوات الماضية

أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس منظمة الإنتوساي، أنه يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذا المؤتمر، وأنه الرئيس قدم دعما كبيرا لمؤسسة الإنتوساي، خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه منذ عهد تأسيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو يعمل للحفاظ المال العام، وتعظيم الثروة القومية، وأن مصر تحتضن هذا الجمع تحت شعار ماعت الرمز الثابت للعدالة منذ عهد قدماء المصريين.

ولفت إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يشارك بفاعلية في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة منذ عام 1953، وبعد أن أصبحت بيتا للخبرة، وأن يمثل المرجعية العامة للمحاسبة.

ولفت إلى أن منظمة الإنتوساي هي الصوت العالمي للرقابة العامة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد التزامة برسالة منظمة الإنتوساي دعما لتعزيز التنمية.

وأوضح أن الدولة وفرت كل ضمانات الاستقلال للجهاز المركزي للمحاسبة، في أداء عملها، ومصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتسلم المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس منظمة الإنتوساي من البرازيل، لتقود مصر المسيرة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

