قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز أحفظ القرآن ومش مطرود من بلدي.. محمد سامي يطلق تصريحاته النارية
رئيس الوزراء: الإنتوساي برهنت على قدرتها على تنمية أجهزة الرقابة الدولية
مرضى لم يتلقوا العلاج.. استشهاد 983 فلسطينيا في غزة
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
أحمد موسى: المتحف الكبير سيجذب ملايين السياح ويزيد موارد مصر الدولارية
الزراعة: تحصين أكثر من 421 ألف رأس ماشية خلال أول 3 أيام بالحملة القومية
محمد الفيصل: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لـ الإنتوساي خلال السنوات الماضية
احذر.. قطع الأشجار يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
"إنتِ الأساس".. هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية لدعم صحة المرأة بمحافظة جنوب سيناء
مصر تتسلم رئاسة منظمة الإنتوساي
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 35 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد طريق «الإسماعيلية-السويس» الصحراوي حادثًا مروعًا أمام قرية الخشاينة إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات؛ مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق الإسماعيلية السويس أمام قرية الخشاينة، ووجود ضحايا ومصابين.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الحادث، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ووجود متوفي و 16 مصاباً بإصابات متنوعة.

تم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

ترشيحاتنا

أذكار الصباح

أذكار الصباح مكتوبة .. رددها تحفظك من كل سوء

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الفيوم تنظّم ندوة توعوية حول "أخلاقيات التعامل اللائق مع السائح"

أوقاف الفيوم تنظم ندوة توعوية حول أخلاقيات التعامل اللائق مع السائح

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة علمية بجامعة السويس بعنوان " خطورة التنمر"

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية بجامعة السويس حول "خطورة التنمر"

بالصور

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات
طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات
طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات

تشمل القطن والبطاطس.. مذكرة تفاهم بين مصر وميانمار في المجال الزراعي

وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع ميانمار
وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع ميانمار
وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع ميانمار

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد