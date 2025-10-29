مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

شهد طريق «الإسماعيلية-السويس» الصحراوي حادثًا مروعًا أمام قرية الخشاينة إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات؛ مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق الإسماعيلية السويس أمام قرية الخشاينة، ووجود ضحايا ومصابين.





انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الحادث، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ووجود متوفي و 16 مصاباً بإصابات متنوعة.



تم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.