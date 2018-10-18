ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
منى زكي
منى زكي
شروق إبراهيم
أمينة خليل تطل بين الحين والآخر بالإنجليزية
منى زكى تتحدث للإعلامية منى الشاذلي بالإنجليزي

عمر الشريف النجم المصري والعربي الوحيد الذي وصل للمعنى الحقيقي للعالمية وتتلألأ في سماء هوليوود حتى أصبح "هوليوودي" من الطراز الأول، وحفر في ذهن جمهوره – سواء العربي أو الاجنبي- أدوارًا لا تنسى من أهمها لورانس العرب الذي ترشح عنه عن جائزة أفضل ممثل مساعد في الأوسكار.

ولكن لم يصَب الشريف – برواية مدير أعماله في هوليوود ستيف كينيس- بعقدة الخواجة أو غير من أسلوب حديثه رغم أنه أتقن العديد من اللغات الانجليزية والفرنسية والايطالية. 

وظل الشريف قريب الى المصريين ببساطته وعفويته ولم يشعر أحد ابدًا بأنه تمرد على مصريته او نسى ما قدمته اليه السينما المصرية.

وأكثر ما ميز الشريف أنه لم يظهر في اي حوار تلفزيوني لاي قناة مصرية او عربية وهو يتحدث وبالانجليزي او يستخدم مصطلحات انجليزية، لذلك حافظ على جماهيرته بين المصريين والعربي ويشهد ارشيفه على ذلك. 

وبمقارنة عمر الشريف المصري الهوليوودي الوحيد بنجمات الفن اليوم – اللاتي لم يحققن ما وصل اليه لورانس العرب من انجازات في السينما الامريكية- اصبحن كلما ظهرن في وسائل الاعلام المصرية او عبر حساباتهم الشخصية بسوشيال ميديا تحدثوا الانجليزية بطلاقة ، وهو ما اثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يجهل الاغلبية منهم ما يقولون.

أمينة خليل : 
تطل الفنانة أمينة خليل على جمهورها بين الحين والاخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات تتحدث فيها بالكامل بالانجليزية ، لتزداد تساؤلات الجمهور عما تقوله وماذا تقصد بمعناه. 
واستفز الامر الكثيرين من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

منى زكي: 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لمنى زكي وهي تتحدث للاعلامية منى الشاذلي بالانجليزي اثناء ابداء رايها في فيلم " يوم الدين" بفعاليات مهرجان الجونة، لتضطر الشاذلي لترجمة ما قالته منى حتى يفهم المشاهدين وهو ما وضع " زكي" في مرمى هجوم جمهورها الذين تعجبوا من حديثها بالانجليزي رغم انه حوار لمحطة مصرية. 

جميلة عوض :
دائما في حواراتها التلفزيونية تلجأ الفنانة جميلة عوض لمصطلحات الانجليزية عند التعبير وهو ما يدفع المحاور لاعادة الترجمة ما قالته وهو ما عرضها ايضا للهجوم بشكل شرس.

ترشيحاتنا

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة؟ علي جمعة يجيب

داعية إسلامي يكشف عن كيفية بر الوالدين بعد الوفاة

فتحي: الأهلي فريق كبير لا يقف على لاعب

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

السفير التنزاني يشيد بتجربة مصر في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ..صور

نور بإطلالة ناعمة في أحدث جلسة تصوير.. صور

الأرصاد: اليوم طقس معتدل على معظم الأنحاء والقاهرة تسجل 28 درجة

رئيس الجمارك: القانون الجديد يتضمن إعفاءات على السلع والآلات الرأسمالية

تضارب في التصريحات بين هنري ونائب رئيس موناكو

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

اتحاد الكرة: ندرس مواجهة البرازيل أو الأرجنتين وديا عقب مباراة تونس

كشف غموض سرقة التكاتك بحيلة مبتكرة في بني سويف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

شركة ألمانية توقع اتفاقا لتوريد توربينات لسد النهضة

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

كشف غموض سرقة التكاتك بحيلة مبتكرة في بني سويف

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

عصير البصل.. 4 طرق طبيعية لتطويل الشعر بشكل سريع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

فيديو

5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر
مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب
زوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاج
أمين: مصر دولة محورية تسعى دول العالم لـ توطيد العلاقات معها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟