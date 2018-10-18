لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

أمينة خليل تطل بين الحين والآخر بالإنجليزية

منى زكى تتحدث للإعلامية منى الشاذلي بالإنجليزي





عمر الشريف النجم المصري والعربي الوحيد الذي وصل للمعنى الحقيقي للعالمية وتتلألأ في سماء هوليوود حتى أصبح "هوليوودي" من الطراز الأول ، وحفر في ذهن جمهوره – سواء العربي أو الاجنبي- أدوارًا لا تنسى من أهمها لورانس العرب الذي ترشح عنه عن جائزة أفضل ممثل مساعد في الأوسكار .





ولكن لم يصَب الشريف – برواية مدير أعماله في هوليوود ستيف كينيس- بعقدة الخواجة أو غير من أسلوب حديثه رغم أنه أتقن العديد من اللغات الانجليزية والفرنسية والايطالية.





وظل الشريف قريب الى المصريين ببساطته وعفويته ولم يشعر أحد ابدًا بأنه تمرد على مصريته او نسى ما قدمته اليه السينما المصرية.





وأكثر ما ميز الشريف أنه لم يظهر في اي حوار تلفزيوني لاي قناة مصرية او عربية وهو يتحدث وبالانجليزي او يستخدم مصطلحات انجليزية، لذلك حافظ على جماهيرته بين المصريين والعربي ويشهد ارشيفه على ذلك.





وبمقارنة عمر الشريف المصري الهوليوودي الوحيد بنجمات الفن اليوم – اللاتي لم يحققن ما وصل اليه لورانس العرب من انجازات في السينما الامريكية- اصبحن كلما ظهرن في وسائل الاعلام المصرية او عبر حساباتهم الشخصية بسوشيال ميديا تحدثوا الانجليزية بطلاقة ، وهو ما اثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يجهل الاغلبية منهم ما يقولون.





أمينة خليل :

تطل الفنانة أمينة خليل على جمهورها بين الحين والاخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات تتحدث فيها بالكامل بالانجليزية ، لتزداد تساؤلات الجمهور عما تقوله وماذا تقصد بمعناه.

واستفز الامر الكثيرين من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





منى زكي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لمنى زكي وهي تتحدث للاعلامية منى الشاذلي بالانجليزي اثناء ابداء رايها في فيلم " يوم الدين" بفعاليات مهرجان الجونة، لتضطر الشاذلي لترجمة ما قالته منى حتى يفهم المشاهدين وهو ما وضع " زكي" في مرمى هجوم جمهورها الذين تعجبوا من حديثها بالانجليزي رغم انه حوار لمحطة مصرية.





جميلة عوض :