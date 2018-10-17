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رياضة

الكاف يعلن عن حكام نهائى دورى الأبطال الافريقى والكونفيدرالية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:57 م
الكاف
الكاف
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تنظيم دورة، لعدد من حكام النخبة، للتدريب على تقنية حكم الفيديو (var)، حتى يكونوا مستعدين لاستخدامها في نهائيي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وحدد الكاف مجموعة من الحكام للمشاركة فى الدورى التدربية فى الفترة المقرر إقامتها من 24 حتى 29 أكتوبر الجاري، وضمت قائمة الحكام كلا من الزامبى جانى سيكازوى، والمصري جهاد جريشة، والجزائري مهدى عابد شريف، والإثيوبي باملاك تيسيما، والجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والجامبي بكاري جاساما.

وهو الامر الذى يشير إلى أن حكام المباراة النهائية لبطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية لن تخرج عن هذه الأسماء .

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