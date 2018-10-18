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ديني

داعية إسلامي يكشف عن كيفية بر الوالدين بعد الوفاة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:03 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ إبراهيم رضا، الداعية الإسلامى، إن بر الآباء والأمهات لا يقتصر فقط على الحياة فى الدنيا ولكن يكون أيضا بعد وفاتهما.

وأضاف الداعية الإسلامى، فى لقائه على فضائية "الحياة"، أن النبى قال فى حديثه الشريف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

وأشار إلى أن من البر بالوالدين، صلة رحم كل منهما بعد الوفاة، وكذلك أقرب الناس إليهم من أصدقائهم، وكذلك الإستمرار فى عمل صالح كان يواصل فعله الوالدين فى حياتهما.

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