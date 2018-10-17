ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بعد كلمة الرئيس السيسي التاريخية.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الفيدرالية الروسي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:56 م
صدى البلد
محمد علي
نال مجلس الفيدرالية الروسي اهتمامًا واسعًا بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي له وكلمته التاريخية به، ولقائه مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، وتأكيد الرئيس على أن الإرهاب يمثل تهديدا خطيرا على الإنسانية بأسرها.

وبعد زيارة الرئيس الهامة، زاد الإهتمام بمجلس الفدرالية الروسي والدور الذي يمثله.

ويعد مجلس الفدرالية الروسي أو مجلس الاتحاد الروسي هو المجلس الأعلى لبرلمان الاتحاد الروسي ، وفقا لدستور 1993

وبدءًا من عام 1991 كان عمل مجلس الاتحاد بمثابة هيئة تنسيق ثم هيئة استشارية.

وكان يشكل على أساس السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأقاليم الروسية.

وتنص الأحكام الانتقالية لدستور عام 1993 على أن القوام الأول لمجلس الاتحاد يتم تشكيله لمدة سنتين على أن ينتخب مندوبين اثنين من كل كيان فيدرالى عن طريق الانتخابات المباشرة.

وتألف مجلس الاتحاد الأول المنتخب في 12 ديسمبر عام 1993 من 175 نائبًا، ثم حدث إصلاح لمجلس الفدرالية كان من شـأنه أن يقربه من السلطة التنفيذية المركزية.

وفي ديسمبر الأول عام 1995 صدر القانون الذي يقضي بأن يدخل المحافظون ورؤساء المجالس التشريعية لكيانات روسيا الاتحادية تلقائيًا بحكم وظائفهم في مجلس الاتحاد.

أما الإصلاح التالي الذي تقدم به الرئيس بوتين فكان يهدف إلى استبدال المحافظين ورؤساء السلطات التشريعية في الأقاليم بنائبين من كل كيان فيدرالي بحيث يعملان في مجلس الاتحاد على أساس دائم وبشكل محترف. وعند ذلك يعين المحافظ أحدهما، وينتخب المجلس التشريعي في الكيان الفيدرالي ثانيهما. وبدأت مرحلة الإصلاح هذه في مارس عام 2000، وانتهت في 1 يناير عام 2002.

في عام 1991 منح الدستور رئيس الدولة الحق بتعيين رؤساء الإدارات الإقليمية.

ومنذ عام 1992 سُمح لبعض رؤساء الأقاليم أن ينتخبوا عن طريق الانتخابات المباشرة.

في ديسمبر عام 2004 سرى مفعول النظام الجديد للمحافظين. وبموجب هذا النظام يتم إقرار رئيس الإقليم من قبل الهيئة التشريعية المحلية بعد ترشيحه من قبل رئيس روسيا الاتحادية.

وفي أواخر عام 2005 منحت الأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية الإقليمية أيضًا حق تقديم مرشح لمنصب رئيس الإقليم.


وترسل كل كيانات دولة روسيا الاتحادية الـ 85 عضوان، والتي تتكون من 22 جمهورية ، و 46 ولاية ، وتسعة كرايات ، وثلاث مدن اتحادية ، وأربع مناطق ذاتية الحكم ، وبلدية واحدة مستقلة .

ويعقد المجلس جلساته داخل المبنى الرئيسي في شارع بولشايا دميتروفكا في موسكو ، وهو المقر السابق لوكالة الدولة السوفياتية للبناء (جوستستروي) .

ويعد مجلس الفدرالية الأخرى البرلمانية مع مجلس الدوما.

وتقام جلسات مجلس الاتحاد في موسكو من 25 يناير إلى 15 يوليو ، ومن 16 سبتمبر إلى 31 ديسمبر.

وترأس المجلس فالنتينا ماتفينكو منذ سبتمبر 2011.
بعد كلمة الرئيس السيسي التاريخية.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الفيدرالية الروسي
بعد كلمة الرئيس السيسي التاريخية.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الفيدرالية الروسي

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: الأهلي بطل الدوري وبيراميدز خارج المنافسة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

ساديو ماني يخضع لعملية جراحية في يده اليسرى

شاهد .. أول ظهور لوفاء عامر بعد ارتدائها طوق الرقبة

وزير روسي يعلن إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الآسيوي

مصر خارج قائمة أفقر دول العالم .. وأفريقيا في المقدمة

ارتفاع عدد ضحايا انفجار القرم الإرهابي إلى 13 شخصا

حسين الشحات يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي في يناير

بوتين يكشف أهم الاتفاقيات الصناعية مع الرئيس السيسى.. فيديو

وزير البترول السابق يكشف عن سر خطير.. فيديو

دلالات ارتداء السيسي وبوتين نفس درجة لون البدلة وسر كرافت الرئيس الروسى

خالد الغندور : نجم العين الاماراتى ينضم لـ الأهلي يناير المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

فيديو

الصحة لمصابي فيروس سي: امنعوا تلك الأشياء كي لا تصيبوا أحباءكم
متحدث الرئاسة: الاستعانة بالخبرات الروسية لهيكلة منظومة السكك الحديدية فى مصر
مواطنون عن قرار حبس المعلم حال ضرب الطلاب.. أحسن تجار ومنفسنين .. فيديو
الصحة: الشباب أكثر فئة عمرية مترددة على مراكز مسح فيروس سي
مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟