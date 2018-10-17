بعد كلمة الرئيس السيسي التاريخية.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الفيدرالية الروسي

نال مجلس الفيدرالية الروسي اهتمامًا واسعًا بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي له وكلمته التاريخية به، ولقائه مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، وتأكيد الرئيس على أن الإرهاب يمثل تهديدا خطيرا على الإنسانية بأسرها.



وبعد زيارة الرئيس الهامة، زاد الإهتمام بمجلس الفدرالية الروسي والدور الذي يمثله.



ويعد مجلس الفدرالية الروسي أو مجلس الاتحاد الروسي هو المجلس الأعلى لبرلمان الاتحاد الروسي ، وفقا لدستور 1993



وبدءًا من عام 1991 كان عمل مجلس الاتحاد بمثابة هيئة تنسيق ثم هيئة استشارية.



وكان يشكل على أساس السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأقاليم الروسية.



وتنص الأحكام الانتقالية لدستور عام 1993 على أن القوام الأول لمجلس الاتحاد يتم تشكيله لمدة سنتين على أن ينتخب مندوبين اثنين من كل كيان فيدرالى عن طريق الانتخابات المباشرة.



وتألف مجلس الاتحاد الأول المنتخب في 12 ديسمبر عام 1993 من 175 نائبًا، ثم حدث إصلاح لمجلس الفدرالية كان من شـأنه أن يقربه من السلطة التنفيذية المركزية.



وفي ديسمبر الأول عام 1995 صدر القانون الذي يقضي بأن يدخل المحافظون ورؤساء المجالس التشريعية لكيانات روسيا الاتحادية تلقائيًا بحكم وظائفهم في مجلس الاتحاد.



أما الإصلاح التالي الذي تقدم به الرئيس بوتين فكان يهدف إلى استبدال المحافظين ورؤساء السلطات التشريعية في الأقاليم بنائبين من كل كيان فيدرالي بحيث يعملان في مجلس الاتحاد على أساس دائم وبشكل محترف. وعند ذلك يعين المحافظ أحدهما، وينتخب المجلس التشريعي في الكيان الفيدرالي ثانيهما. وبدأت مرحلة الإصلاح هذه في مارس عام 2000، وانتهت في 1 يناير عام 2002.



في عام 1991 منح الدستور رئيس الدولة الحق بتعيين رؤساء الإدارات الإقليمية.



ومنذ عام 1992 سُمح لبعض رؤساء الأقاليم أن ينتخبوا عن طريق الانتخابات المباشرة.



في ديسمبر عام 2004 سرى مفعول النظام الجديد للمحافظين. وبموجب هذا النظام يتم إقرار رئيس الإقليم من قبل الهيئة التشريعية المحلية بعد ترشيحه من قبل رئيس روسيا الاتحادية.



وفي أواخر عام 2005 منحت الأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية الإقليمية أيضًا حق تقديم مرشح لمنصب رئيس الإقليم.





وترسل كل كيانات دولة روسيا الاتحادية الـ 85 عضوان، والتي تتكون من 22 جمهورية ، و 46 ولاية ، وتسعة كرايات ، وثلاث مدن اتحادية ، وأربع مناطق ذاتية الحكم ، وبلدية واحدة مستقلة .



ويعقد المجلس جلساته داخل المبنى الرئيسي في شارع بولشايا دميتروفكا في موسكو ، وهو المقر السابق لوكالة الدولة السوفياتية للبناء (جوستستروي) .



ويعد مجلس الفدرالية الأخرى البرلمانية مع مجلس الدوما.



وتقام جلسات مجلس الاتحاد في موسكو من 25 يناير إلى 15 يوليو ، ومن 16 سبتمبر إلى 31 ديسمبر.



وترأس المجلس فالنتينا ماتفينكو منذ سبتمبر 2011.

