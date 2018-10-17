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أحمد موسى يعرض فيديو لجولة الرئيسين السيسي وبوتين بالسيارة أوروس

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسى، مقطع فيديو، يرصد قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسيارة الروسية الجديدة "أوروس" برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه السيارة بها إمكانيات وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خط السيارات الروسية الجديدة من طراز "أوروس" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء المباحثات بينهما.

وظهر الرئيس الروسي وهو يقود السيارة الجديدة، ويجلس بجانبه الرئيس السيسي، في طريقهما إلى حلبة سباق "سوتشي أوتودروم".

وقدم وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف ، إلى الرؤساء نماذج أخرى من خط السيارات أوروس مثل، سيارة ميني آرسنال.

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