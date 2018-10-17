حسن هريدي: العلاقات والرؤى بين مصر وروسيا عميقة وراسخة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن توقيع اتفاقية الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا؛ يعكس العمق ورسوخ العلاقات وتطابق الرؤى حول التحديات والتهديدات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.





وفسر هريدي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على "صدى البلد"، مصطلح "استراتيجي" بأنه النظرة الكلية للعلاقات بين أي بلدين، وموقع هذه العلاقات بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، وتحديدا الوضع الإقليمي.



