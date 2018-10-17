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مستقبل وطن بالجيزة: حملات نظافة وقوافل طبية لأهالى المحافظة.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:30 م
حزب مستقبل وطن بالجيزة
حزب مستقبل وطن بالجيزة
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
عقدت أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة اجتماعها الأول مساء اليوم بحضور المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى وهشام الهمامى الأمين المساعد وعدد من أعضاء الأمانة وذلك لوضع خطة التحرك خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس عبد الحميد الهوارى أنه تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة بهدف إبراز دور الحزب بين المواطنين والمساهمة فى حل جزء من المشاكل التى يعانى منها أهالى محافظة الجيزة خاصة وأن دور الحزب يقوم على المشاركة المجتمعية وليس السياسة فقط.

وأضاف الهوارى أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدة حملات توعية للمواطنين فى مختلف مراكز المحافظة بأهمية نظافة الشوارع وعدم القاء القمامة فى الشوارع والميادين ، مؤكدا أن هذه الحملات تأتى تنفيذا لسياسة الدولة والحملة القومية التى تقوم بها وزارتى البيئة والتنمية المحلية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الهوارى أن الأمانة ستقوم كذلك خلال الفترة المقبلة بتنظيم قوافل طبية هدفها إجراء تحاليل مجانية على أهالى مراكز محافظة الجيزة للكشف على المصابين بفيروس سى على أن يتم مخاطبة الجهات المسئولة بالعينات التى يثبت اصابتها بالفيروس لصرف العلاج لها.

من جانبه أكد هشام الهمامى أن تم الاتفاق كذلك على تجميل عدد من ميادين المحافظة من خلال كورال الرسم على الجدران بالاضافة لتزين المنازل الفقيرة ، بالاضافة للتنظيم زيارة لمساشفى سرطان الأطفال وتقديم بعض الهدايا العينية للأطفال المرضى.
مستقبل وطن بالجيزة: حملات نظافة وقوافل طبية لأهالى المحافظة.. صور
مستقبل وطن بالجيزة: حملات نظافة وقوافل طبية لأهالى المحافظة.. صور
مستقبل وطن بالجيزة: حملات نظافة وقوافل طبية لأهالى المحافظة.. صور
مستقبل وطن بالجيزة: حملات نظافة وقوافل طبية لأهالى المحافظة.. صور
مستقبل وطن بالجيزة: حملات نظافة وقوافل طبية لأهالى المحافظة.. صور
مستقبل وطن بالجيزة: حملات نظافة وقوافل طبية لأهالى المحافظة.. صور

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