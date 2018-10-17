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رياضة

رمضان السيد: إدارة سيراميكا كليوباترا محترفة.. والكأس جهزنا لكوكاكولا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:25 م
رمضان السيد
رمضان السيد
عبدالله هشام
قال رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه استعد جيدا لمباراة كوكاكولا التي ستقام عصر غد الخميس على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وأكد المدير الفني في تصريحات صحفية أن إدارة النادي توفر كافة سبل النجاح للفريق، وتساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز داخل الملعب فقط، بعد أن نجحت في تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق بأي وقت، مشيرًا إلى أن الإدارة وضعت هدفا واحدا فقط نصب أعينها، وهو الصعود إلى الدوري الممتاز.

وقال السيد: "إدارة سيراميكا كليوباترا تتعامل مع الفريق باحترافية شديدة، ويلعب معتز البطاوي عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على الكرة دورًا كبيرًا في مشوار الفريق بالدوري، ويسعى دائما إلى تلبية طلبات الجهاز الفني واللاعبين، ودائما ما يساند ويدعم الفريق".

وأردف المدير الفني: "البطاوي قام بتحفيز اللاعبين بالشكل الأمثل، ومنحهم دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الغد، التي ستكون صعبة بأي حال، والفريق نفسه استعد بشكل جيد للقاء، حيث لعب مباراتين في كأس مصر، بالإضافة إلى مباراتين وديتين، أمام البلاستيك وحرس الحدود، واستفاد الفريق من هذه الفترة بالشكل الأمثل".

ويتولى معتز البطاوي عضو مجلس إدارة النادي، منصب المشرف العام على الكرة، ويتكون الجهاز من رمضان السيد مدير فني، ومعه هيثم شعبان مدرب عام، ومحمود معاذ مدرب، ومصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى، ومحمد سعد مدرب أحمال، والدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، وأحمد الكيلاني المدير الإداري للنادي.

الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة"، برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع فريق القناة.

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