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مروة الحداد: روسيا شريك أساسي في محور قناة السويس .. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:02 م
مروة الحداد نائب
مروة الحداد نائب رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام
حسام الحارتي
أشادت مروة الحداد، رئيس القسم الاقتصادي المناوب بالأهرام، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس الفيدرالية الروسية قائلة: "خطاب تاريخي بكل المقاييس".

وأضافت الحداد في تصريحات لفضائية "الأولي المصرية" أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يؤكد ريادة الدولة المصرية علي مستوي العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية في خطابه.

وأكدت أن العلاقات التجارية بين الدولة المصرية وروسيا، في غاية الارتقاء والزهود، مضيفة أن حجم التبادل بين الدولتين وصل إلي ما يقارب "7" مليارات دولار.

وأشارت إلى حجم المشروعات التي تنفذها روسيا على الأراضي المصرية، خصوصاً مشروع الضبعة النووية والتي تتبناها الدولة المصرية، مؤكدة أن روسيا شريك أساسي في محور قناة السويس، وبالتحديد المنطقة الصناعية الروسيةـ التي ستتيح توافر فرص عمل كثيرة ، ونقلة حضارية واقتصادية للدولة المصرية .

ونوهت أن الدولة المصرية أثبت نجاحها اقتصاديًا بعد جذب الاستثمار الروسي، في غضون سنوات قليلة خصوصا بعد اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي من جانب رئيس الجمهورية .

واختتمت رئيس القسم الاقتصادي لقائها بالحديث عن العائد الإيجابي الناتج من زيارة الرئيس إلى روسيا وهي الاستفادة من الخبرات الروسية في العديد من المشروعات، بالإضافة إلى عودة السياحية الروسية التي تساهم في إطلاق مدينة شرم الشيخ عاصمة للسلام، وإثبات أن الدولة المصرية قادرة علي مواجهة الإرهاب والقضاء عليه والنهوض بالدولة ضد أي ظروف .

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