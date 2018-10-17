مروة الحداد: روسيا شريك أساسي في محور قناة السويس .. فيديو

أشادت مروة الحداد، رئيس القسم الاقتصادي المناوب بالأهرام، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس الفيدرالية الروسية قائلة: "خطاب تاريخي بكل المقاييس".





وأضافت الحداد في تصريحات لفضائية "الأولي المصرية" أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يؤكد ريادة الدولة المصرية علي مستوي العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية في خطابه.





وأكدت أن العلاقات التجارية بين الدولة المصرية وروسيا، في غاية الارتقاء والزهود، مضيفة أن حجم التبادل بين الدولتين وصل إلي ما يقارب "7" مليارات دولار.





وأشارت إلى حجم المشروعات التي تنفذها روسيا على الأراضي المصرية، خصوصاً مشروع الضبعة النووية والتي تتبناها الدولة المصرية، مؤكدة أن روسيا شريك أساسي في محور قناة السويس، وبالتحديد المنطقة الصناعية الروسيةـ التي ستتيح توافر فرص عمل كثيرة ، ونقلة حضارية واقتصادية للدولة المصرية .





ونوهت أن الدولة المصرية أثبت نجاحها اقتصاديًا بعد جذب الاستثمار الروسي، في غضون سنوات قليلة خصوصا بعد اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي من جانب رئيس الجمهورية .



