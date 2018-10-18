رئيس الجمارك: القانون الجديد يتضمن إعفاءات على السلع والآلات الرأسمالية

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن خفض الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية وتقسيط الجمارك عليها والسماح بتداول المستندات الإلكترونية، لافتا إلى أنه تم تغليظ عقوبة التهرب الجمركي كما سيتم إصدار لائحة تنفيذية جديدة لقانون الجمارك عقب صدور القانون وحوكمة المنافذ لحماية حدود الدولة.





وأضاف "نجم" في تصريحات له اليوم، أن التعديلات الأخيرة راعت التشوهات وواكبت المتغيرات العالمية وهو ما يعزز جذب الاستثمار الأجنبي لمصر.





ذكر أن وزارة المالية انتهت من حسم قانون الجمارك الجديد والذي يراعي التطورات الجديدة، مؤكدا أن الجهات المعنية بمجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والعدل والنقل ممثلة في ذلك القانون.



