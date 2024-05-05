الأنبا باسيليوس يهنئ الأنبا مكاريوس بعيد القيامة المجيد|صور

هنأ صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.