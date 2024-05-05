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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تزور مطرانية أكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد القيامة

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

قامت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيارة مطرانية السيدة العذراء مارمرقس بأكتوبر ومطرانية أوسيم وذلك لتقديم التهنئة إلى الاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وعبرت هند عبد الحليم عن أصدق التهانى بهذه المناسبة المجيدة مشيراً الي أن تلك الفترة تشهد مناسبات دينية عظيمة تتزامن مع بعضها وتعكس جميعها تكاتف وتلاحم أبناء مصر الذى تربطه روابط واواصر أخوة متينة منذ قدم العصور ..

وأضافت نائب المحافظ ان هذه المناسبات تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والرخاء والامن والأمان .

من جانبه، أعرب الأنبا دوماديوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، لافتًا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل أن يديم الله علي مصر هذه الروح وأن يحفظ أهلها من الفتن.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة اوسيم.

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