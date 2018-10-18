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سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:24 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، ولقاءه بالرئيس الروسي بوتين كانت مهمة ومميزة، وكاشفًا عن أن الرئيس أعاد السياحة الروسية إلى مصر، مشيرًا إلى أن السياحة تغذى أكثر من 22 صناعة وراءها.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الاتفاق بين الرئيس المصري والروسي بخصوص عودة السياح لن يتم إلا بعد أن تأكد الرئيس الروسي من توافر البنية الأساسية والأمنية فى مرافق مصر وعلى رأسها المطارات.

وأشار عميد كلية الإعلام الأسبق، إلى أن هناك خبراء أمنيين روسًا كانوا في مطارات المصرية، وقاموا بكتابة تقارير تؤكد توافر الأمان فى مصر، موضحًا أن العنصر البشرى يحتاج إلى إعادة نظر ويجب تدريبه على التعامل مع السائحين.

وطالب الإعلام المصرى، بتسليط الضوء على المشروعات الروسية التى تتم فى مصر ومقابلة السياح الروس بمصر حتى يقوموا بنقل ذلك لزملائهم بروسيا، معلقًا «الروس قادمون ونحن مستعدون».

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